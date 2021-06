Renovering af råd-ramt tag på svømmehal er blevet yderligere forsinket

10 ugers forsinkelse i levering af betonelementer skubbede i foråret færdiggørelsen af taget. For nyligt lød det, at svømmehallen kunne kunne åbne lige inden årsskiftet.

- Når vi bygger ny tagkonstruktion på svømmehallen, skal den leve op til nutidens specifikationer, og der er vi blevet bekendt med, at specielt én af de bærende søjler skal gøres up to date for at leve op til reglerne for sne-belastning på taget, siger projektleder Poul Malmvig Sørensen, Odsherred Kommune.