Rengøringsstop kan snart være fortid

850 borgere i Odsherred Kommune har fået stoppet den rengøring, som de ellers var visiteret til at få udført i deres hjem.

Årsagen er, at kommunen skal frigøre ressourcer til at kunne håndtere ekstraordinært mange hjemsendte borgere smittet med COVID-19.Meldingerne lyder dog på, at der næppe bliver brug for kommunens beredskab, og derfor slår kommunaldirektør, Claus Steen Madsen, fast, at rengøringsstoppet bliver genovervejet, og i en orientering til byrådet, skriver han blandt andet, at:

"Vi ønsker så hurtigt som muligt at vende tilbage til det vanlige serviceniveau. Hvis det positive COVID-19 billede fortsætter i dagene efter påske, vil vi derfor revurdere beslutningen om at indstille rengøringen hos de berørte borgere. Det centrale er, at det sker under hensyntagen til det samlede beredskab, ligesom vi vil kunne omgøre beslutningen hvis COVID-19 ændrer sig markant."