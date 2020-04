Rengøring retur fra mandag

Årsagen var, at kommunen prioriterede ressourcer til at kunne håndtere et forventet ekstraordinært stort antal borgere med corona-smitte.

Patienterne er dog udeblevet, og på et skypemøde onsdag eftermiddag besluttede social- og forebyggelsesudvalget at genoptage rengøringen fra mandag den 20.marts.

De borgere, der nu har manglet rengøringen i over to uger skal dog ikke regne med at få gjort ekstra rent, for der er, ifølge kommune-direktør, Rikke Blom, alene tale om en genoptagelse af den normale rengøring.