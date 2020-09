Formanden for Nykøbing Sj. Varmeværk, René Pape, (th) overvågede i 2013 arbejdet, mens borgmester Thomas Adelskov (S) tog det første spadestik til solvarmeanlægget uden for Nykøbing. Foto: Torben Andersen

René valgte kærligheden fremfor varmen

Af Preben Moth

For at kunne sidde i bestyrelsen i Nykøbing Sj. Varmeværk er en af betingelserne, at man skal være andelshaver, det vil sige aftage varme fra varmeværket.