Ren og skær interesse i Solvognen og bronzealderen

Det er kun fire år siden, dronning Margrethe sidst besøgte Solvognens fundsted i Trundholm Mose ved Vig, i forbindelse med sit officielle besøg i Odsherred - alligevel har hun nu sagt ja til Geopark Odsherreds forespørgsel om at deltage i indvielsen af det nye kultur- og natur-formidlingsprojekt ved fundstedet, lørdag den 12. september.

- Jeg tror, at det grunder i ren og skær interesse. Dronningen er vældigt interesseret i lige netop dette emne, hvilket der også blev givet udtryk for ved det sidste besøg, siger direktør for Geopark Odsherred, Morten Egeskov.