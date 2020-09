Rema kritik giver anledning til undskyldning, men kun fra Venstre

»Vi støttede tilbage i maj Remas ønske om lokalplananmodning, som skulle give mulighed for en udvidelse og etablering af et tankanlæg. Det var i øvrigt en støtte til den administrative indstilling. Det blev desværre stemt ned af S, DF og Enhedslisten. Og så kommer dette brev fra Rema, som faktisk chokerede mig. Hvis indholdet står til troende, og det har jeg absolut ingen grund til at betvivle. Vi ligger som kommune i bund i alt, hvad der har med erhvervsvenlighed at gøre, og så er her en ren politisk afvisning af et ønske om at skabe vækst i et område. Jeg spørger mig selv om det kun er i skåltaler, at S og medløbende partier ønsker en forbedring af erhvervsvenligheden. Jeg vil gerne på Venstres vegne, undskylde over Rema 1000 over den behandling de har oplevet,« siger han.