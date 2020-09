Rema 1000: Borgmestersvar svarer til at placere garage i baghaven

I opslaget kalder borgmesteren Rema 1000s kritik for pinlig, og han slår fast, at kommunen har brugt mange kræfter på at skabe plangrundlaget for Remas populære butik, selvom der var en del kritik.

»Det er korrekt, at kommunen og Adelskov har bidraget positivt til etableringen af Rema 1000 i Lumsås, det skal de have tak for. I den aktuelle sag er det ærgerligt, at vi ikke kan få lov til at udvide til flere p-pladser, af hensyn til trafiksikkerheden og kunder. Det ja, vi har fået, svarer groft sagt til, hvis man som privat borger fik et ja til at etablere en garage foran huset med den betingelse, at garagen placeres i baghaven ved siden af drivhuset, og derudover at borgeren gerne må etablere et fortov, nu han er i gang. Den placering kan vi ikke byde vores kunder,« siger han.