Rektor på Odsherreds Gymnasium, Niels-Peter Babalola Andersson og rektor på Slotshaven Gymnasium Katrine Juul (t.h.) - her i selskab med EUC Nordvestsjællands vicedirektør Malene Grandjean - tager rundt på skolerne i Odsherred for at fortælle om hhx-mulighederne i Asnæs. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Rektorer tager på charmeoffensiv for ny uddannelse

Odsherred - 28. august 2020 kl. 20:45 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I næste uge banker rektorerne for både Odsherreds og Slotshaven Gymnasium på døren hos samtlige 8. og 9. klasser i Odsherred.

Sammen vil de slå et slag for den hhx-uddannelse, som Slotshaven udbyder på gymnasiet i Asnæs.

Det var planen, at to hhx-linjer skulle være påbegyndt allerede dette skoleår, men der var ikke nok tilmeldte.

De to uddannelsesinstitutioner har dog ikke tabt modet, og sætter derfor kursen mod de ældste folkeskoleklasser for at gøre opmærksom på uddannelsen.

Undervisningsministeriet godkendte sidste år samarbejdet mellem de to uddannelser, som er etableret for at tiltrække nogle af de næsten 50 unge fra Odsherred, som hvert år tager turen til Holbæk for at tage en hhx-uddannelse.

- Vi vil gerne gøre de unge opmærksom på, at de ikke behøver at tage til Holbæk, og samtidig vil vi gerne brande tilbuddet som en selvstændig uddannelse i et mangfoldigt læringsmiljø, siger rektor på Slotshaven Gymnasium, Katrine Juul.

Sammen med en hhx-lærer og rektor på Odsherreds gymnasium Niels-Peter Babalola Andersson drager hun derfor på tur rundt til alle de elever, som nu og de kommende år, skal beslutte sig for, hvilken uddannelsesretning de vil stile efter.

Slotshaven har oplevet markant fremgang de seneste fire år, fra 400 til i alt 680 elever i år, men det tal øges til omkring 760 efter sommerferien.

Samme voldsomme fremgang har Odsherreds Gymnasium ikke oplevet de senere år, men det samlede elevtal fik et boost, da hf blev føjet til i 2018, og 45 elever startede deres to-årige ungdomsuddannelse i Asnæs. Her deler de lokaler med små 400 stx-elever.

I næsten 40 år har Odsherreds Gymnasium i Asnæs været eneste ungdomsuddannelse i Odsherred, der gav ret til en studenterhue, men viften af uddannelsestilbud rummer fra næste skoleår både Gym10, stx, hf og forhåbentlig også elever på hhx.