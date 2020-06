Rektor: En mand der hører jazz og spiser mugost skal ikke opstille idealer for jer

Se billedserie Årets dimission på Odsherreds Gymnasium foregår meget anderledes i år. Studenterne dimitterer to klasser ad gangen i intervaller på halvanden time. Foto: Mie Neel

Odsherred - 26. juni 2020 kl. 20:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Asnæs: I dag fejrer vi jeres afslutning på Odsherreds Gymnasium. Det har lige til det sidste været uvist, om vi kunne gennemføre dagens arrangement, men lige om lidt får I det synlige bevis på, at I har gennemført en ungdomsuddannelse. I valgte, at I gerne ville have en uddannelse på Odsherreds Gymnasium, og I kan nu rose jer selv og hinanden, mens I råber til alle os andre »Vi gjorde det! Missionen er fuldført!« I første del af min tale, vil jeg gerne sige noget om, hvad det er I har gjort, og hvad det er for en mission I har fuldført.

I har god grund til at være tilfredse med jer selv. Det er ikke en gratis omgang at forberede sig til tusindvis af timers undervisning, og det er ikke en gratis omgang at formulere skriftlige oplæg og skrive lange analyser mindst to gange om ugen.

Det kræver vilje og en erkendelse af, at nogle gange må man skubbe andre mere behagelige aktiviteter til side, for lige at få oversat de sidste fire linjer af den spanske tekst eller skrevet den sidste halve side af den danske stil.

Det kan med andre ord være et surt slid at øge sine færdigheder og kompetencer. Det håber jeg, at I har lært. Gode resultater og vedholdende koncentreret arbejde hænger ofte meget tæt sammen.

Præcis i dag hæver I så gevinsten, når I om lidt står med beviset i hånden. Men når I åbner kuverten og kigger på det officielle papir, skal I huske også at tænke på det, der ikke står på beviset.

Der står ikke, om I har haft det let eller svært, om I kunne det meste i forvejen, eller om det lige præcis for dig har krævet en indsats langt ud over det almindelige.

Den viden og erfaring du har fået om dig selv, om den måde du arbejder på, om den måde du samarbejder på, og om hvad det kræver for at du skal opnå gode resultater; den viden skal du også tage med dig. Den kan du bruge uanset om du har fået 02, 4, 7, 10 eller 12.

Eksamensbeviset er et udtryk for, at I har haft succes. I er lykkedes og er nu klar til nye opgaver.

Måske kan I bruge de opnåede karakterer til at få adgang til nye uddannelser, men beviset er ikke en manual til, hvordan I kan komme videre og hvad I skal lave efter sommerferien. Det skal I selv finde ud af.

At træffe et valg

I skal bruge jeres oplevelser og erfaringer fra Odsherreds Gymnasium til at træffe selvstændige beslutninger, der passer til hvem I er og hvad I gerne vil.

Det kan både være svært og besværligt at træffe den slags valg, og formentlig vil mange af jer i første omgang også træffe det forkerte valg.

Forkert på den måde, at I ikke opnår det I troede I ville, og derfor bliver nødt til at træffe nye valg, der peger i andre retninger. Det er sådan livet er. Det er med andre ord almindeligt, og noget alle over 20 år har oplevet mange gange i deres liv.

Der er en vis tradition for at skolen og måske især skolens rektor, giver jer et par råd og anbefalinger med på vejen, inden I sætter jer op i studentervognen. Den slags anbefalinger og idealer kunne godt være anden del af talen, men jeg tænker, at I så allerede har gættet, hvad jeg så ville sige.

1) Få jer en uddannelse. Gerne en lang en. Det er vigtigt for et godt liv.

2) Tænk på hvad samfundet har brug for. Vi mangler smede, sundhedshjælpere og sygeplejersker. Og I skal også sørge for at få nogle børn. Helst inden I fylder 30. Det er vigtigt for et godt liv.

3) Tænk globalt! Det er vigtigt for et godt liv i et globaliseret samfund.

4) Lær helst to-tre sprog, og glem ikke klimakrisen. Den skal I også løse. Det er vigtigt for et godt liv.

Når jeg remser den slags anbefalinger og idealer op, bliver jeg helt forpustet.

Hvem kan al det på samme tid, og hvorfor skal jeg, en midaldrende mand, der lytter til jazzmusik og spiser sild og mug-ost i weekenden, opstille idealer for, hvordan I skal leve, og hvad I skal lave? Det har I ikke brug for! Idealerne gør jer usikre, fordi idealer pr. definition er uopnåelige mål.

Jeg vil ikke give jer anbefalinger og opstille idealer inden I forlader Odsherreds Gymnasium. Jeg vil derimod rose jer for de resultater, I allerede har opnået.

Hvis I ikke er helt tilfredse med resultaterne, vil jeg også gerne tale med jer om, hvordan det efter min mening kunne være gået anderledes, men når det kommer til fremtiden, vil jeg blot lytte interesseret til jeres planer, drømme og tanker.

Jeg mener som sagt ikke, at I har brug tvivlsomme råd om fremtiden, men I har brug for nogen der vil lytte, og I har brug for nogen, der vil anerkende jer, og I har brug for nogen der vil anerkende jeres ret til at træffe egne beslutninger uden skelen til uopnåelige idealer.

En af skolens, efter min mening, bedste traditioner er skolens afslutningsfest for kommende studenter. Vi kalder den "glædesfesten" og den holdes normalt torsdag aften inden dimissionen. Til den fest har jeg ofte haft gode samtaler med kommende studenter. De har både handlet om vores fælles oplevelser på OG, men også om deres mål og drømme for fremtiden. Den fest blev ikke til noget i år. Det kunne vi ikke have forudset og uanset hvor meget vi ønskede det, kunne festen ikke afholdes.

Kom og tal med os

Jeg kommer til at savne samtalen med jer om jeres mål og drømme for fremtiden, og derfor har jeg afslutningsvis et alternativt tilbud til jer. Jeg vil gerne invitere jer til Loge-festen for gamle elever. Den afholdes (med forbehold for corona-situationen) lørdag d. 14. nov. 2020. Som en særlig gestus til jer, vil der være gratis adgang til spisningen og fri bar mellem kl. 20:00-21:00. Kom og tal med os om stort og småt, om fortiden og fremtiden.

Afslutningsvis vil jeg endnu engang ønske jer stort tillykke med huen og held og lykke fremover.