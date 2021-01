Rektor på Odsherreds Gymnasium, Niels-Peter Babalola Andersson, mener ikke et nyt tiltag med loft over antallet af elever på Stenhus Gymnasium i Holbæk, kan få nogen effekt. Foto: Mie Neel

Rektor: Elevloft gør ingen forskel

Odsherred - 22. januar 2021 kl. 13:47 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

- Der skal økonomiske reformer til. Et loft over elevoptaget på Stenhus Gymnasium, som det politikerne i regionsrådet netop har vedtaget, kommer ikke til at gøre en forskel, siger rektor på Odsherreds Gymnasium, Niels-Peter Babalola Andersson.

Regionsrådet vedtog den 11. januar et klasseloft på Stenhus Gymnasium for at sikre uddannelsesmiljøet på Odsherreds Gymnasium, hvor man de seneste år har oplevet, at elevsøgningen og elevoptaget er faldet hurtigt.

- Man har skåret to STX-klasser væk fra Stenhus næste skoleår, men det er i virkeligheden en overkapacitet, man bare har fjernet. For der har også været fald i søgningen til Holbæk-gymnasiet, påpeget Niels-Peter Babalola Andersson.

Tal fra Region Sjælland viser, at der på Stenhus årligt er mellem 300 og 350 ansøgere til STX- og HF-uddannelsen. Mellem 20 og 30 af disse ansøgere har bopæl i Odsherred Kommune. I 2020 havde Stenhus Gymnasium 398 ansøgere mod 436 året før, og der har i år været 50 ledige pladser på gymmnasie- og HF-delen. På Odsherreds Gymnasium var der i 2019 126 ansøgere, mens tallet i 2020 var faldet til 105.

- Med 50 ledige pladser på Stenhus i år, kommer det altså næppe til at gøre den store forskel for nogen, at man sætter et loft, som giver plads til to STX-klasser og 56 elevpladser færre, siger Niels Peter Babalola Andersson.

Efter hans mening burde politikerne i stedet fokusere på de økonomiske forhold for de små uddannelsesinstitutioner.

- Vi vil også gerne have ombygninger, fede lokaler og eksotiske studieretninger, men det er vi for små til. Vi har et bredt udbud af studieretniger og masser af valgfag selv om det er dyrt på et lille gymnasium. Men vi tager beslutningen om loft over elevoptaget på Stenhus som et tegn på, at politikerne er opmærksomme på de problemer, vi slås med, og det er et godt signal, siger Niels-Peter Babalola Andersson

