Molslinjens Express 4, der her ses på værftet i Australien, hvor den blev bygget, kaster sig fredag ud i et rekordforsøg. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Rekordstort færgetræk venter Odden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rekordstort færgetræk venter Odden

Odsherred - 09. maj 2019 kl. 05:59 Af Niels Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Molslinjens nyeste hurtigfærge, Express 4, vil fredag den 10. maj klokken 10.45 være rammen for et forsøg på at sætte ny rekord i antal overførte biler på en enkelt tur mellem Aarhus og Odden. Det skriver Molslinjen i en pressemeddelelse.

Den nuværende rekord er fra maj 2015, hvor vogndækket på Express 2 sejlede over med 363 biler, men ved at laste ekstra omhyggeligt forventer Molslinjens skibsassistenter, at man kan få plads til mere end 400 biler på vogndækket af den nye færge.

Det bliver dog kun muligt, hvis gæsterne hjælper til.

- Vi skal have god tid til lastningen. Det betyder, at på afgangen for rekordforsøget skal vi have gæsterne til at møde ekstra tidligt op. For at være sikker på at få alle med skal vi have en time til at laste færgen, siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.

Til gengæld for at møde op i god tid vil alle gæster kunne prøve den nye færge på turen over Kattegat til 99 kroner - men det er kun fra Jyllandssiden, man får glæde af det, da forsøget starter i Århus og slutter på Odden.

- Vi vælger at lave rekordforsøget en fredag formiddag, hvor vi normalt har mange biler med, men hvor der ikke er så mange personer i bilerne. På den måde kan vi få tilstrækkeligt med biler med uden at støde på den øvre grænse for antallet af passagerer, da vi selvfølgelig ikke på nogen måde går på kompromis med sikkerheden, siger Jesper Skovgaard.

Hvis rekordforsøget lykkes, får Odden til gengæld nok en ny rekord i færgetræk.