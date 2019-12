Se billedserie Den nye hal på 1.800 kvm.ligger til højre og når den er færdig rives den lille hal til venstre for den nye hal ned. Dronefotos: Preben Moth

Send til din ven. X Artiklen: Rejsegilde på ny drive-in hal hos XL-Byg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rejsegilde på ny drive-in hal hos XL-Byg

Odsherred - 13. december 2019 kl. 07:45 Af Preben Moth Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

XL-Byg købte for 1,5 år siden tre huse på Hørve Kirkevej - og rev dem ned.

Firmaet skulle nemlig udvides med 5.000 kvm for blandt andet at få bedre tilkørselsforhold for store lastbiler, og der skulle også bruges 1.800 kvm til en ny høj hal.

I går torsdag holdt XL-Byg rejsegilde på den nye hal, hvor håndværkere og samarbejdspartnere var troppet op.

- Målet for hallen var, at den skulle være færdig foråret/starten af sommeren 2019, men der var nogle små »bump« på vejen, så projektet blev desværre lidt forsinket. Der var også lige lidt ansøgninger, der skulle være endelig på plads, før vi kunne gå i gang, sagde afdelingsdirektør Jakob Arnth Vadsager. Han takkede håndværkerne for det gode stykke arbejde og den måde de har kørt projektet på, og at der er er blevet arbejdet godt på tværs af entrepriserne.

Der lød også tak til byggelederen Tom, der har været en god hjælp for afdelingsdirektøren selv.

Også den tidligere direktør for XL-Byg Hørve, Henning Christiansen, fik tak, da han havde startet projektet op, før han stoppede 1. september i år.

- Jeg vil jeg også gerne takke Jes Gravesen, administrerende direktør i C.F Petersen & søn og Ulrik Thorsted, direktør i Grønvold & Schou for at I har sat dette store skib i søen. Vi her i XL- Byg Hørve er meget stolte over dette projekt. Det er altid spændende at være ansat i en virksomhed, der er under udvikling, end en virksomhed der er under afvikling. Vi glæder os til at tage den nye hal i brug 1. marts 2020.

Og så blev der råbt et firfoldigt hurra for den nye hal, hvorefter der blev serveret varme Langelændere og sodavand for gæsterne.