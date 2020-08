Rejsegilde: Ældrevenlige boliger med udsigt

Grankransen og flaget var hejst, de grillede pølser duftede indbydende, og selv om der ikke var så mange øl som ved rejsegilder i gamle dage, så var der en stemning af godt humør og stor forventning, da AOB Ejendomme, der er en del af Asnæs og Omegns Brugsforening, fredag eftermiddag holdt rejsegilde på det første af de 18 ældrevenlige klyngehuse i Vestervangsparken i Asnæs, hvor de første lejere ventes at kunne flytte ind fra den 1. januar næste år. Formålet med lejeboliger frem for ejerboliger er, at det kan lokke flere tilflyttere til byen, som ellers skræmmes væk af høje boligpriser, der efter Leo Corduas mening er på huse i Asnæs.