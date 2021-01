Artiklen: Regnvandsbassin skaber et sanseligt pusterum for demensramte

Af Marianne Nielsen Da corona-restriktionerne sidste år betød, at foreningen Livsgnisten ikke længere kunne samles i demenscaféen, begyndte demensramte og deres pårørende i stedet at mødes omkring Odsherred Forsynings regnvandsbassinet ved Baeshøjgaard i Vig.

Det blev startskuddet til at lave et nyt samarbejde mellem Livsgnisten og Odsherred Forsyning, blandt andet med en sansesti, der kan aflaste mennesker med demenssygdom og deres pårørende.

- Rundt om søen er der ryddet ud i beplantningen for at skabe et flot kig ud over området, men vi har bibeholdt noget af vegetationen for at beskytte fuglenes ynglemuligheder, forklarer Peter Løn Sørensen.