Regn og corona holdt den helt store succes væk

Odsherred - 05. juli 2020 Af Martin Hoffmann Kønig

Ingen åbningsfest, ingen større spektakulære aktiviteter, men alligevel en pæn succes målt på antal gæster og ikke mindst entusiastiske arrangører.

Sådan lyder det fra festivalkoordinator Sophia Bruun, fra Geopark Festival i Odsherred.

I tre dage har der været holdt Geopark Festival, hvilket har kastet 57 events af sig arrangeret af 25 arrangører.

»Overordnet er vi taknemmelige for, at vi overhovedet har kunne holde festivalen. I år har langt de fleste events været små arrangementer, primært i naturen, og her har vejret været i mod os, men for eksempel Højby Kirke og Rørvig Mølle er nogle af de steder, hvor der har været virkelig mange gæster, også selvom folk har skulle bestille billet i forvejen, og det samme har de oplevet med de guidede ture i galskaben, som har været udsolgt hele weekenden, og i Høve har de oplevet meget stor deltagelse til deres arrangementer omkring genforeningsstenen ved Esterhøj« siger hun.

Det er ikke muligt for arrangørerne at sige noget om besøgstal, det vil formentlig først være muligt på et evalueringsmøde i slutningen af august, men håbet er, at næste år vil bringe langt flere mennesker til festivalen.

»Vi begyndte planlægningen af årets festival mens corona krisen var værst, så vi er enormt glade for, hvor mange arrangører, der har været med, men til næste år tror jeg, at vi også vil satse på flere aktiviteter for børn, som vi selv vil stå for, så vi kan ramme en bredere målgruppe« siger hun.