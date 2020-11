Regler for buskort er ikke helt overskuelige

Retningslinjerne for, hvornår eleverne i folkeskolernes ældste klasser i Odsherred kan få bevilget et gratis buskort, er nøje fastsat, men ikke altid helt logiske. Det mener i hvert fald byrådsmedlem Thomas Nicolaisen (R), som har modtaget en henvendelse fra en familie i Nørre Asmindrup, hvis barn ifølge reglerne ikke er berettiget til at få et gratis buskort. Thomas Nicolaisen stiller nu spørgsmål til problematikken i børne- og uddannelsesudvalget.

- Det viser sig nemlig, at det ikke kun er afstandskriterier, som afgør, om en elev er berettiget til et buskort. Det kan også være små marginaler som: hvor farlige vejkryds man skal passere på vejen, hvis man cykler i skole. Så klassekammerater bosiddende i den samme by kan opleve, at den ene kan få buskort, mens den anden ikke kan, siger Thomas Nicolaisen. Retningslinjerne for gratis buskort blev justeret i 2019. Elever i 4. til og med 9. klasse kan bevilges buskort, hvis de har mere end 5,5 kilometer til skole. I 10. klasse skal afstanden være over 9 kilometer. En opgørelse fra administrationen viser, at der er 96 af eleverne i overbygningen, som i dette skoleår er blevet bevilget et gratis buskort. Thomas Nicolaisen har stillet spørgsmål om, hvordan retningslinjerne for gratis buskort til elever i overbygningen fortolkes i forhold til den nye skolestruktur, som giver eleverne frit valg med hensyn til, hvilken overbygningsskole de ønsker at gå på.