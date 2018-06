Regional opbakning til gastronomisk grundforløb 2 i Odsherred

- Det er en sten, der er fjernet, at regionsrådet ikke føler at det ødelagde uddannelsesmiljøet. Vi læser det her, som at regionen ser det her som et vigtigt parameter for uddannelsesdækningen i Odsherred Kommune. Og det er vi fuldstændig enige i. Vi mener ikke, at man kan uddannelsesdække Odsherred fra Roskilde, siger direktøren.