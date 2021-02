Regional genåbning får forbeholden lokal støtte

En regional genåbning af områder med lavt smittetal kan være på vej, og i Odsherred er der bormesterstøtte, hvis det kan ske uden smitteeksplosion. Foto: Peter Andersen

Odsherred - 12. februar 2021 kl. 16:49 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Regeringen er tilsyneladende ved at ændre holdning til muligheden for en regional genåbning af landet, hvis eksperter siger ok.

I hvert fald har Socialdemokratiets sundhedsordfører, den lokalt valgte Rasmus Horn Langhoff, torsdag givet udtryk for at modellen kunne være en god metode til at lave en forsigtig og kontrolleret genåbning af samfundet.

Modellen med regional genåbning i områder, der for eksempel har under 20 smittede per 100.000 indbyggere, får også støtte fra flere sundhedseksperter, og i Odsherred er borgmester Thomas Adelskov (S) positivt indstillet.

I Odsherred Kommune er der torsdag registreret 24,3 smittede per 100.000 indbyggere, og borgmesteren slår samtidig fast, at det er helt afgørende, at den regionale fenåbning sker på en måde, så smitten ikke eksploderer.

