Det er fortsat planen at oprette et kviktest-sted i Asnæs, når Falck overtager opgaven fra SOS International, som blev opsagt i søndags af regionerne. Foto: Per Christensen

Region fastholder kvikteststed i Odsherred

- Der er fortsat planen, at der skal være mulighed for kviktest i Asnæs. Falck overtager, og er i gang med at planlægge opgaven. Vi forventer, at have en samlet plan inklusiv åbningsdato og åbningstider i løbet af et par dage, oplyser enhedschef i Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland, Anne Hjortshøj i en sms til Nordvestnyt.