Der er ikke enighed om, hvem der tog beslutningen om at indrette vaccinationscenter på et plejehjem i Nykøbing. Foto: Helene Nielsen

Region Sjælland: Odsherred Kommune udpegede plejehjem som vaccinationscenter

Region Sjælland afviser, at den skulle have valgt plejecenter Præstevænget i Nykøbing som vaccinationscenter.

Nordvestnyt skrev torsdag om en pårørende til en beboer, som fandt det uforsvarligt, at det ellers meget smitte-beskyttede plejehjem i sidste uge blev benyttet som vaccinatinscenter til godt 150 +65-årige, som får praktisk og personlig pleje i eget hjem. Borgmester Thomas Adelskov (S) forklarede, at det var Region Sjælland, som havde valgt stedet. Regionen har dog en anden forklaring.

- Lige nu har vi kun vaccinen fra Pfizer at gøre godt med. Og den stiller store krav til logistik og måden, den håndteres på. For ikke at vaccine skal gå til spilde, er det derfor nødvendigt at samle borgerne, så flere kan vaccineres inden for kort tidsrum. Vaccinationsstederne udvælges i samarbejde med kommunens vaccinationsansvarlige. Og det er dem, der har udpeget Præstevænget, siger Søren W. Rasmussen, den vaccinationsansvarlige læge i Det Nære Sundhedsvæsen, Region Sjælland.