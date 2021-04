Søren With er dybt skuffet over, at Odsherred Kommune ha fået nej til at droppe nationale test i folkeskolen. Foto: John Olsen - www.photodan.dk

Regeringens svar giver stor skuffelse i Odsherred

Odsherred - 01. april 2021 kl. 15:24 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Covid pandemien har tæret på landets skoleelever, og i Odsherred Kommune var der et stort politisk ønske om at kunne droppe de nationale test, så skolerne kunne koncentrere sig om at få eleverne »kørt« tilbage i skole.

Men, det blev et stort nej fra børne- og undervisningsministeriet, der netop har sendt et brev til landets kommuner, hvor det slås fast, at de nationale test skal afholdes, for på den måde bliver det synligt, hvilken betydning nedlukningsperioden har haft for elevernes faglige udvikling, og ministeriet skriver også, at:

»Det er vigtigt at få afdækket omfang og karakter af de faglige udfordringer, som nedlukningen har medført, med de forskellige redskaber, vi har, så skolerne kan sætte målrettet ind i forhold tild en enkelte elev og klasse.«

Formanden for børne- og uddannelsesudvalget i Odsherred Kommune, Søren With (S), er skuffet over ministeriets svar.

»Jeg vil gerne udtrykke min store skuffelse over det afslag fra undervisningsministeriet om at blive fritaget fra de nationale test i år, grundet de helt særlige omstændigheder omkring corona. Alle jeg taler med på skolerne siger samstemmende, at man ønsker at benytte den sparsomme skoletid, som endnu ikke er i fuld drift, på at opbygge relationer og trivsel hos eleverne igen, og ikke bruge tiden på test i et skoleår, som ar været præet af meget online undervsining,« siger han.