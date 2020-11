Børne- og uddannelsesudvalget har besluttet at krydset over Odsherredvej er farlig skolevej for elever bosiddende i Nr. Asmindrup uanset klassetrin. Foto: Marianne Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Regel gav ingen mening - nu er krydset farligt for alle elever Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Regel gav ingen mening - nu er krydset farligt for alle elever

Odsherred - 12. november 2020 kl. 11:16 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Fremover er krydset Odsherredsvej - Tinghulevej - Asmindrupvej et farligt kryds for skolelever, uanset klassetrin og adresse.

Læs også: Regler for buskort er ulogiske

Det har børne- og uddannelsesudvalget besluttet.

Sagen om krydsets farlighed for skolelever, blev et punkt på udvalgets dagsorden på baggrund af en henvendelse fra en forælder i Nr. Asmindrup, som ikke kunne se logikken i reglerne for tildeling af buskort for de ældste skolelever.

Forældrene gik til Thomas Nicolaisen, Radikale Venstres medlem af børne- og uddannelsesudvalget med deres forundring, som bad administrationen om at finde de gældende regler frem.

»Hvis man bor i Nr. Asmindrup Kirkeby og på sin vej til skole skal krydse Odsherredvej til Tinghulevej vurderes vejen trafikfarligt for elever fra 0.- 7. klasse, de er derfor berettiget til gratis skolekort, men 8. - 9. klasser er ikke berettiget, med mindre de har over 5,5 km.«, lød tilbagemeldingen fra administrationen.

Samtidig fortalte retningslinjerne, at krydset Odsherredvej - Gl. Nykøbingvej få hundrede meter derfra var farlig at krydse, uanset klassetrin.

»Hvis man bor i Nr. Asmindrup, Stationsby og på sin vej til skole skal krydse Odsherredvej til Gl. Nykøbingvej vurderes vejen trafikfarligt for 0. - 9. kl. og de er derfor berettiget til gratis skolekort også hvis der er under 5,5 km«, svarede administrationen Thomas Nicolaisen.

Det er der nu ændret på.

- Der lå nogle gamle retningslinjer, der betød, at hvis man boede i den ene ende af byen, var det farligt at krydse vejen. Hvis man boede i den anden ende af byen, var det ikke farligt. Vi besluttede derfor at lave retningslinjen om og lave det til en farlig skolevej og at man derfor kan få tildelt gratis buskort, siger udvalgsformand Søren With (S).

- Det giver ikke mening

Tolkningen af reglerne om gratis buskort, blev justeret i 2019, men klassekammerater i samme by kunne altså opleve, at der var forskel på om man levede op til retningslinjerne og kunne komme gratis med bussen.

- Det giver jo ikke mening i dette tilfælde, og vi har kompetencen til at beslutte at det er en farlig skolevej, så det gjorde vi. Nogle gange popper ting op som ikke giver mening, og sker det igen, tager vi en individuel vurdering af sagen, siger Søren With.

Men nu skulle al tvivl være fejet af vejen og udvalget var enige om, at Odsherredvej ikke var en god vej at krydse for de elever, der går i skole andre steder end i Nr. Asmindrup. Uanset om de bor i kirkebyen eller stationsbyen.

-Helt konkret betyder det, at hvis man bor i Nr. Asmindrup og vælger, at man vil gå på overbygningen på Højby Skole, så kan man få tildelt buskort, fastslår udvalgformanden.

Seneste opgørelse viser, at 96 overbygningselever, som er blevet bevilget et gratis buskort i dette skoleår.