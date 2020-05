Redskabsskur udbrændt

Klokken 17.56 indløb der en 112-melding om brand i et sommerhus på Lyngvænget i Rørvig.

Det viste sig dog at være et redskabsskur, som der var gået ild i.

Det oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi til sn.dk.

- Skuret er totalt skadet, men der har ikke været fare for at branden ville sprede sig til huset, ligesom der heller ikke har været fare for personskalde, siger vagtchefen til sn.dk.

Politiet kender endnu ikke årsagen til branden, som skal undersøges nærmere. Dog er der intet, der tyder på, at brande skulle være påsat.