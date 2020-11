Redningsplan var klar til kuldsejlet efterskole, men det her spænder ben

Ulstrup Efterskole er lukket, og i Store Heddinge var en redningsplan klar, men den kan ikke lade sig gøre før om to år.

Odsherred - 27. november 2020

Horisonten Specialefterskole etableret i den lukkede Ulstrup Efterskoles lokaler. Planen var klar, et professionelt prospekt udarbejdet og sendt til undervisningsministeriet, og Paw Koch, der er forstander på Horisonten.dk, der driver STU-undervisning og botilbud til sårbare unge i Store Heddinge, har haft møder med ministeriet om redningsplanen.

Han sidder også i Ulstrup Efterskoles bestyrelse, men hans primære virke er på Horisonten, og planen har længe været et etablere en specialefterskole, så da Ulstrups økonomi blev for skrøbelig til at drive skolen videre, var han klar med redningsplanen.

»Vi har igennem længere tid planlagt at etablere en specialefterskole i vores område, men først i 2022. Men lige nu er 54 sårbare unge ramt af Ulstrups lukning, og da de er vores målgruppe, har vi spurgt undervisningsministeriet om vi kunne få dispensation fra kravene om, at man først kan søge om at starte en ny efterskole den 1.oktober, og derefter skal afvente 10 måneder, før man må begynde. Svaret lød, at der ikke vil være lovhjemmel til at dispensere, så det låser jo sagen, så vi tidligst kan komme i gang i 2022, og så er det jo ikke sikkert at det bliver i Ulstrups bygninger,« siger han.

Paw Koch er overbevist om, at der ikke er foregået noget ulovligt på Ulstrup Efterskole, men at skolen er kommet i økonomisk uføre, primært på grund af et konstant øget optag, fra 24 til 62 elever, samtidig med at det statslige elev-tilskud først udbetales et år efter elev-start, og det har gjort, at der er kommet et økonomisk efterslæb, og at efterskolens udgifter er løbet løbsk.

Ifølge ham ville det økonomisk mest fornuftige være, at lukke skolen og starte en ny skole, for på den måde er det muligt at få tilskud til at flugte antal elever.

»Der er ikke nogen, der har taget af kassen, men med den måde tilskudslovgivningen er skruet sammen, så har det ikke været muligt at få væksten til at hænge sammen med udgifterne, og når man starter hvert år på den forkerte side af nul, så er det svært at få budgetterne til at hænge sammen,« siger han.

Paw Koch er sikker på, at Ulstrup Efterskoles elever alle vil blive godt hjulpet.