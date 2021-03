Se billedserie Musikskoleleder Bjørn Monberg: - Det er ikke en ideel løsning, men dog bedre end helt at opgive at have et billedkunst-tilbud. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Redningsforsøg lige før lukning: Billedskole lægges ind under musikskolen? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Redningsforsøg lige før lukning: Billedskole lægges ind under musikskolen?

Odsherred - 03. marts 2021 kl. 17:45 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Odsherred Musikskoles ledelse og bestyrelse er stærkt bekymret over kultur- og folkeoplysningsudvalgets beslutning om at skære 70.000 kr. af Billedskolen i Odsherreds budget på 127.000 kr., svarende til mere end halvdelen.

Billedskolen administreres og formidles af musikskolen men har eget budget med fast tilskud fra kultur- og folkeoplysningsudvalget.

- Hvis den beslutning kommer til at stå alene, medfører den reelt en lukning af billedskolen, skriver musikskoleleder Bjørn Monberg i et brev til udvalget, hvor han kommer med forslag, så billedskolen integreres helt i musikskolens budget.

Sagen skal behandles på udvalgsmødet den 9. marts.

- Jeg foreslår, med accept fra musikskolens bestyrelse, at billedskolen lægges ind under musikskolen, så det resterende tilskudsbeløb permanent tillægges musikskolens budget, skriver musikskolelederen.

Han foreslår, at en vakant deltidsstilling (en blokfløjtelærer er gået på efterløn, men stillingen er ubesat på grund af corona-tiden) omprioriteres til billedskolen. Indtil videre dækkes blokfløjtetimerne af musikskolelederen og en anden lærer.

- Det er ikke en ideel løsning, men dog bedre end helt at opgive at have et billedkunst-tilbud. Naturligvis så jeg helst, at I trak besparelsen tilbage, men her er i det mindste en bagdør. Skulle udvalget senere ønske at udvide kulturtilbuddet med drama og dans, er musikskolen parat, lyder det fra Bjørn Monberg.

Han henleder politikernes opmærksomhed på en nyligt afholdt, virtuel konference for Børnenes Kulturregion - Kulturregion Midt- og Vestsjællands mest ambitiøse børnekultur-satsning.

Alle kulturregionens 30.000 børn skal møde billedkunst på højt niveau og arbejde med kunst og kultur, så det styrker deres kreativitet.

- Det blev understreget, hvor vigtigt det er, at vi er parat til at give gode tilbud til de børn, som får smag for kunst og gerne vil noget mere.

- Et sådant tilbud kommer vi ikke til at have i Odsherred, hvis vi ikke gør noget ved det, mener Bjørn Monberg.

- I Odsherred er det muligt at dyrke næsten enhver tænkelig form for sport, men bredden af tilbud til børn og unge på det kreative område er meget smalt.

- Vi har en fin musikskole, med en dyb forankring, og forfatterskolen er et flot lokalt tiltag, men vi har ingen tilbud om dans eller drama, og nu heller ikke billedkunst, skriver musikskolelederen.

Kulturudvalgsformand Gitte Hededam (S) begrunder besparelsen - og dermed lukningen - af billedskolen med, at der har været ringe søgning på billedskolen de seneste år, og at det er en bunden opgave for udvalget at finde budget-besparelser.

- Det er sandt, at billedskolen det sidste par år har været lidt underdrejet på grund af lederens kræftsygdom, som i efteråret fik hende til at forlade skolen. Men alligevel har vi, selv nu under corona-nedlukningen, fire hold i gang med 25 børn, som henter materialer og modtager online-undervisning med en akademi-uddannet lærer, skriver Bjørn Monberg.

- Vi skal ikke længere tilbage end til 2018 og årene før for at se en billedskole, som var dybt involveret i kommunens Åben Skole-projekt.

- Og helt paradoksalt er det, at vi netop har ansat en ny leder, billedkunstner Lena Søeborg, som er fuld af idéer til den videre drift. Hun er dybt involveret i Børnenes Kulturregion, har stærk relation til BGK i Holbæk, og står foran en revitalisering af billedskolen, fremfører musikskolelederen.