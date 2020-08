Folketingsmedlem Rasmus Horn Langhoff har nu to gange forsøgt at få kulturministeren til at droppe lukningen af scenekunstskolen i Nykøbing.

Rasmus går i rette med sin minister for at redde populær uddannelse

»Lokalt for Odsherred og Region Sjælland betyder dette, at vi mister en uddannelse, endda en uddannelsestype, som vi har mangel på i regionen. Og i et område, som i forvejen har mistet gode uddannelser og arbejdspladser på grund af mange års skadelig centraliseringsiver. Det er efter min vurdering hverken i overensstemmelse med den politiske aftale fra 2014 vedrørende scenekunstuddannelsen eller i regeringens ambition om, at skabe gode forudsætninger for, at man kan uddanne sig, arbejde og leve et godt liv med kulturelle tilbud af høj kvalitet i hele Danmark, og altså ikke kun i de største byer.«