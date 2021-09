Rasende forpagter smækker med døren: - Jeg er ret målløs over hendes reaktion

Vig Forsamlingshus er kendt af mange for hyggelige sammenkomster og spændende møder. Men nu er der røg i køkkenet, og forpagteren har sagt op.

Odsherred - 07. september 2021 kl. 11:33

Pia Larsen Rejecocktails og gammeldags oksesteg. Hyggen er til at tage og føle på, når man gæster Vig Forsamlingshus. Men den gode stemning er røget sig en tur bag kulisserne. Forpagter gennem de seneste næsten seks år har sagt op. Hun er rasende over, at Jacob Ørskov og Mads Stage er trådt ind i bestyrelsen.

Lene Buchwalds anke er, at hun ikke mener, man kan sidde i både Vig Handelsforenings bestyrelse og i forsamlingshusets.

- Jeg ved ikke, hvad det er for nogle spøgelser, hun ser. Lene siger, hun synes, det er er en »mafia«, der er blevet valgt ind i bestyrelsen, og hun mener ikke, hun kan arbejde sammen med dem. Derfor har hun sagt op og rejser til januar, siger formand Bent Pedersen, der er ked af, at det mangeårige samarbejde ophører.

Mads Stage, som er et af de to nyindtrådte bestyrelsesmedlemmer, blev dybt overrasket over, at Lene Buchwald tog sådan på vej. Han har købt sit firmas julefrokost i Forsamlingshuset, ligesom han altid støtter og bakker op om lokale firmaer og foreninger.

- Jeg blev spurgt, om jeg ikke ville gå ind i Forsamlingshusets bestyrelse, fordi kasserer Bjarne Madsen er over 80, formand Bent Pedersen er også oppe i årene, og de andre er heller ikke helt nye mere, kan man vel nok sige uden at fornærme nogen. Derfor kunne de godt tænke sig at få nogle nye og lidt yngre kræfter ind. Vi har brug for vores forsamlingshus, det vil jeg gerne bakke op om, og derfor sagde jeg ja, siger Mads Stage, der ikke havde set forpagterens voldsomme modstand komme.

- Jeg er ret målløs over hendes reaktion, men det er ikke noget, jeg ligger søvnløs over om natten. Jeg er rigtig ked af, at hun stopper, men jeg har virkelig ikke noget udestående med Lene, og jeg tror heller ikke, hun kan have et med os, siger han.

Heller ikke sekretær i bestyrelsen, Annie Munch, forstår forpagterens vrede.

- Vi syntes jo selv, det var så skønt, at vi fik nogle yngre mennesker ind. Vi andre er jo nogle gamle nisser. Forsamlingshuset ville være på den, hvis vi pludselig faldt fra eller ikke kunne deltage i arbejdet mere. Det tager tid, inden man er inde i rummelen og kan søge de midler, der skal søges, siger Annie Munch.

Hun er som de andre ked af, at Lene Buchwald stopper, men valget af bestyrelsesmedlemmer ligger fast - også selvom det koster en god værtinde.

- Vi blander os ikke i hendes arbejde, og hun skal jo heller ikke blande sig i vores, siger hun.

Forpagter Lene Buchwald har bekræftet, at landet ligger som ovenfor beskrevet, men ønsker ikke at kommentere på situationen.

Når Lene Buchwald efter nytår stopper i Vig Forsamlingshus, skal en anden overtage og røre i gryderne. Derfor er jobbet slået op i flere landsdækkende medier, men indtil videre har kun en enkelt ansøger henvendt sig og søgt om at blive ny forpagter.

- Vi skal bruge en, der kan lave noget god mad og som kan stå for hele udlejningen, siger Bent Pedersen, formand for Vig Forsamlingshus.

Hvis man kan opnå spiritusbevilling, kan man lægge billet ind på forpagterstillingen frem til den 15. september ved at sende en en ansøgning til bentp@mail123.dk

Har man spørgsmål, kan man kontakte formanden på 30627785.