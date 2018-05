Rapport om skolestruktur klar til politisk behandling

De viste ifølge rapporten nogle problematikker, der går igen på de forskellige skoleafdelinger.For det første tegner der sig et billede af, at hovedparten af aktørerne i skolevæsnet ønsker arbejdsro omkring folkeskolen efter nogle turbulente år med både strukturændringer, folkeskolereform og lærertidsaftaler.

I stedet for at ændre radikalt på strukturen er der et udbredt ønske om, at man foretager justeringer af det, der ikke fungerer optimalt inden for de eksisterende rammer, eksempelvis omkring kommunikation, beslutningsmandat og smidigere arbejdsgange.