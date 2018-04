Ransagning hos formodet Facebook-pusher: Narko beslaglagt

Ved ransagningen, som politiet på forhånd havde fået rettens godkendelse af, fandt politiet knap 1,6 kg marihuana, ca. 25 gram hash, en joint, fire »cannabis-slikkepinde«, ca. to liter cannabis-creme, et kontantbeløb samt diverse remedier til produktion af de fundne produkter, som ifølge den foreløbige efterforskning i sagen formodes at være blevet solgt/distribueret via en lukket gruppe på et socialt medie.