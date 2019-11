- Jeg troede, at det skulle slutte nu. Sådan forklarede en ung dreng fra Hørve Retten i Holbæk, hvordan han oplevede mødet med en vanvidsbilist. Det var ikke langt fra byskiltet på Dragsmøllevej i Hørve, at et ungt par blev forsøgt påkørt flere gange af en mand fra Asnæs ved 21-tiden den 6. august 2019.

Ramt af vanvidsbilist: Jeg troede jeg skulle dø

Det var en spinkel og tydeligt nervøs dreng på 16 år, der på krykker kom ind i retslokale B i Retten i Holbæk mandag eftermiddag. Krykkerne var et fysisk bevis på, at episoden på Dragsmøllevej, hvor en nu 34-årig mand fra Asnæs påkørte ham i en hvid Suzuki Swift.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her