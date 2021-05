Ramt af genåbnings-plan: Kendt kræmmermarked må også aflyse

Det tre dage lange Vig Sommermarked 6.-8. august med overnattende kræmmere, tivoli-forlystelser og livemusik i markedsteltet, arrangeret af støtteforeningen Vig Tuske- og Kræmmermarked, rammes nu også af de netop vedtagne genåbnings-restriktioner for større forsamlinger (loft over orsamlings-størrelsen, opdeling i sektioner og nul camping) og må aflyses.

-

Selvom vi havde en fornemmelse af, hvor det bar henad, er det sørgeligt, at vi nu skal aflyse for andet år i træk. Det er lige til at græde over, siger Søren Helbo.