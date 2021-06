Se billedserie Det radikale byrådsmedlem Thomas Nicolaisen har en række konkrete ønsker med til budgetforhandlingerne i august. Foto: Torben Andersen

Radikale om budget 2022

Odsherred - 03. juni 2021 kl. 09:33 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Til august skal byrådets gruppeformænd forhandle deres sidste budget på plads, inden partierne for alvor kan kaste sig ud i valgkampen.

Radikale Venstre har udarbejdet et oplæg om partiets ønsker.

Her kan man blandt andet læse, at kommunen skal sætte større fokus på bæredygtigt indkøb, og RV vil til formålet afsætte 2,0 mio. kr. årligt fra 2022.

- Vi diskuterer sagen i §17,4-udvalget om miljø, hvor jeg på sidste møde havde sat den på dagsordenen. Nu sætter vi et beløb på, for vi er nødt til at tage fat på denne dagsorden nu. I dag køber kommunens medarbejdere det billigste, for det har man jo fået besked på, for alle har en økonomisk ramme. Jeg tror bare, det er nødvendigt at tænke andre kvaliteter ind end prisen, også selv om det bliver dyrere. Vil man noget andet, så koster det også noget mere, siger Thomas Nicolaisen.

RV lægger op til, at erhvervsindsatsen skal forstærkes med 1 mio.kr. årligt til forbedret byggesagsbehandling. Og så anbefaler partiet, at Odsherred Erhvervsforum og de relevante erhvervsmedarbejdere kommer under samme tag.

- Det er ikke noget, jeg har talt med erhvervsforum om, men jeg ved, at man gør det i nogle jyske kommuner, hvor det fungerer godt, og jeg tror, at det giver nogle gode synenergier rent arbejdsmæssigt, men der skal stadig være to forskellige enheder, siger Thomas Nicolaisen.

Partiets ønsker også, at byrådet skal nedsætte flere §17,4-udvalg, som i modsætning til de faste udvalg kan inddrage borgere og interessenter i arbejdet. RV ser gerne, at der bliver oprettet §17,4-udvalg indenfor ældrepolitik og demens, rehabilitering og forebyggende sundhedsindsats, trafiksikkerhed.

- I de faste udvalg siger politikerne ja eller nej. I §17,4-udvalg kan vi få flere politiske diskussioner, og vi får diskuteret løsninger sammen med borgere og eksperter. Slutproduktet bliver derfor naglefast, når det skal videre i de faste udvalg og senere i byrådet, siger Thomas Nicolaisen, som understreger, at udspillet skal ses som et oplæg.

- Vi har brugt §17,4-udvalg en smule, men jeg tror, at der efterhånden er en opfattelse af, at det er det rigtige at gøre, siger han.

RV ønsker, at der med virkning fra 2022 skal vedtages en langsigtet strategi med hensyn til trafik og trafiksikkerhed. Partiet vil afsætte 1,0 mio.kr. til forbedrede cykelforhold i Asnæs, Nykøbing og Rørvig.

- Trafiksikkerheden har ikke været prioriteret særligt højt tidligere, men det vil vi gøre. Vi skal ikke lægge cykelstier, hvor pengene lige passer. Vi mangler en langtidsplanlægning. Vi ønsker, at der skal være en længere horisont, og så skal der afsættes midlerne til det, siger Thomas Nicolaisen, som konkret også foreslår, at der blive gjort en indsats på Odsherredvej ved Solvognens Fundsted og på Lyngen.

- I vores øjne er det to områder, der står og blinker. Her skal der ske noget, siger han.

Men har RV, med kun et medlem i byrådet, overhovedet nogen indflydelse, når et budget strikkes sammen?

-Jeg fremlægger forslag, som alle gerne skulle kunne se sig selv i. Her er vores idé, kig på den. Nogle gange bliver den taget op, andre gange ikke. Jeg kender det politiske spil, og det kan nogle gange tage tid at få de gode ideer gennemført, smiler den radikale 1. borgmester.