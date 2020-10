Radikal viceborgmester sender borgmester og byråd i Ankestyrelsen

Odsherred Kommunes viceborgmester, Thomas Nicolaisen, er vred efter aftenens byrådsmøde, hvor et flertal bestående af S, V, DF og Odsherredslisten besluttede, at de ikke ville behandle et forslag fra SF, Enhedslisten og Radikale Venstre om, at Odsherred Kommunes byråd skulle sende et brev til udlændinge- og integrationsministeren, og opfordre til at sende flere flygtninge til Odsherred for at kunne hjælpe uledsagede flygtningebørn i Moria-lejren i Grækenland.

»I de 15 år jeg har været kommunalbestyrelsesmedlem har jeg aldrig oplevet en sådan magtfuldkommenhed og arrogance fra en borgmester og gruppeformændene fra V, DF og Odsherredslisten. Man kan være for eller imod forslaget, det er fair. Men at nægte en demokratisk ret til at få behandlet et punkt på dagsordenen, er for langt ude. Vi valgte på stedet at sende sagen til Ankestyrelsen. Omdrejningspunktet bliver om det er et kommunalt anliggende. Vores påstand er, at det at sende breve er et lovligt anliggende, og det er også lovligt at opfordre til at modtage flere flygtninge. Jeg er ret sikker på, at borgmesteren og gruppeformændene har lavet et gedigent selvmål. Denne behandling af sagen vil nu få ekstra bevågenhed i hele Danmark,« siger Thomas Nicolaisen til dagbladet Nordvestnyt.