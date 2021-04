De larmer, skriger og er generende for deres naboer. Rågerne er et stort problem i flere af Odsherreds byer, og det skal der gøres noget ved.

Rågerne skal fjernes eller skydes: Politikerne vil sætte hårdt ind mod larm

Skrigende råger er en stor plage flere steder i Odsherred, men primært i Asnæs, og det har fået borgere til at klage deres nød til kommunens byrådspolitikere.

Uden at få den helt store repsons er fornemmelsen, men nu har miljø- og klimaudvalget sat sig for at gøre noget ved problemet.