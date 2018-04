Se billedserie Både SpilOp?en og naboerne føler sig stærkt generet af rågerne i parken. Idrætsinstitutionen har legeplads tæt på rågekolonien. Foto: Torben Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Rågerne gør livet surt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rågerne gør livet surt

Odsherred - 24. april 2018 kl. 12:08 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skrigene kan høres på lang afstand. Og det begynder allerede kl. 3-4 om morgenen.

- Vi kan simpelthen ikke sove for åbne vinduer på grund af rågernes skrig, sukker Lis Strandholt.

Hun bor lige siden af parken i Asnæs, hvor en rågekoloni gør livet surt for mange beboere. Lis Strandholt har derfor organiseret en underskriftsindsamling til kommunen. Målet er at få kommunen til at reagere på problemet.

- Rågerne er kommet nærmere i år, og vi er bange for, at de til næste år kommer helt op til træerne, der står langs Ved Parken. Det nye kuld skal jo også være et sted, konstaterer Lis Strandholt.

Lis Strandholt mener, at problemet kan klares ved, at kommunen skærer toppen af træerne.

- De er 30-35 meter høje, men hvis de blev mindre, ville rågerne ikke komme, siger hun.

Lars Jespersen, fag- og personaleleder for Natur, Trafik og Nyttejob, vil ikke afvise, at kommunen vil beskære træerne.

- At topkappe samtlige træer i parken er en mulig løsning på Rågeproblematikken. Topkapningen vil dog have andre konsekvenser, blandt andet vil parkens æstetik og miljø ændre sig. Dermed kan topkapning løse rågeproblemet men skabe andre problemer. I praksis viser det sig, at rågerne blot flytter til andre høje træer. Samtidigt er topkapning dyrt, forklarer Lars Jespersen.

Han oplyser, at kommunen kan søge om dispensation til at regulere rågerne.

-Mange kommuner oplever desværre bare, at reguleringen ikke løser problemet. Kommunen søger hvert år dispensationer til regulering på forskellige arealer, siger Lars Jespersen.