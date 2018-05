Rådyr dræbt: 57-årig på sygehuset

En 57-årig mand fra Nykøbing Sj. kom torsdag aften kl. 22.15 ud for et færdselsuheld på Rørvigvej. I sin bil kom han kørende mod øst, da et rådyr pludselig kom på tværs af kørebanen. Den 57-årige bilist kunne ikke undgå at ramme dyret, hvilket betød, at han mistede herredømmet over bilen og røg ud i rabatten, hvor han ramte et træ.