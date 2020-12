Ældrerådet i Odsherred Kommune kritiseres for at være for tavse. Der er ikke noget at råbe op om, lyder svaret. Foto: Claus Starup

Send til din ven. X Artiklen: Rådet beskyldes for at være alt for tavse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rådet beskyldes for at være alt for tavse

Odsherred - 05. december 2020 kl. 13:33 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Der skal være et ældreråd i Odsherred Kommune. Det siger lovgivningen, men lovens forfattere har ikke skrevet noget om, hvor aktive et ældreråd skal være.

På de sociale medier kritiseres det lokale ældreråd for at være alt for passive, og for at gå for »stille med dørene,« med at fortælle om rådets arbejde, mærkesager og ikke mindst i en tid, hvor covid-19 gør livet svært for rigtig mange ældre, der mister sociale kontakter og aktiviteter drosles ned til det minimale.

Kritikken generer formanden for ældrerådet i Odsherred Kommune, Inger Zander Andersen, der slår fast, at det er udfordrende at drive et ældreråd.

»Det er som om alt er gået i stå på ældreområdet i kommunen. Det står bomstille, også for ældrerådet. Coronaen har saboteret vores møderække, også fordi alle i rådet er ældre. Men vores opgaver er uforandrede. Vi kæmper for borgere over 60 år, vi holder øje med hvad politikerne beslutter på ældreområdet, vi udarbejder høringssvar til byrådet og vi holder møder med politikerne. Men jeg må indrømme, at vi ikke går ud og opfinder noget selv, og slet ikke i øjeblikket,« siger hun.

Formanden fortæller, at mange ældre er hårdt pressede af covid-19 situationen, og at mange er nødt til at blive indendøre for at undgå at blive smittet.

»Dem, der bor på plejecentrene er pressede, men det er dem, der bor i egen bolig sandelig også, nogle gange mere, for ofte er de afskåret fra alle sociale aktiviteter, og det kan blive meget ensomt,« siger hun.

Den 16.november 2021 skal der vælges nyt ældreråd, men formanden har ikke besluttet om hun genopstiller, men hun glæder sig over, at flere allerede har meldt deres interesse i at stille op.