Råddent tag i fare for at styrte sammen: Svømmehal lukket øjeblikkeligt

Kommunen vil undersøge, om der kan etableres en midlertidig løsning for det pyramideformede tag.

- I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Erhvervspakke 1 i foråret, hvor der blev afsat penge til reparation af taget i Asnæs Svømmehal på grund af utætheder som følge af vandskader, har kommunens rådgiver på opgaven udtaget prøver af de bærende konstruktioner og her fundet råd. Rådgiveren påpeger, at det medfører en risiko af ukendt omfang for kollaps af taget, og vi er derfor skredet til øjeblikkelig lukning, oplyser Niels Minor Borre, afdelingsleder i Ejendomme i pressemeddelelsen.

Nu skal rådgiveren undersøge, om der kan etableres en midlertidig løsning for tagkonstruktionen, så svømmehallen midlertidigt vil kunne genåbne, indtil der bliver taget stilling til en varig løsning, som vil indebære en ny tagkonstruktion.

Afdelingslederen forventer, at der i løbet af en måneds tid vil kunne tages stilling til en midlertidig løsning, som derefter skal besluttes og bevilges og udføres.

