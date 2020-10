Råddent tag: Drøfter scenarier for lukket svømmehal

- Der fik vi at vide, at det trængte til en renovering, men jeg tænkte så på brugerne af svømmehallen og spurgte ind til, om det var forsvarligt, at de var der. Jeg fik det svar, at det var sikkert, men at de ikke kunne love, at der ikke var en risiko for at svømmehallen skulle lukkes under renoveringen. Og nu står vi så i en situation, hvor vi skal gøre noget i huj og hast. Det er jeg ærgerlig over, siger hun.