Morten Klitgård opnår en rå og maskulin æstetik i sin glaskunst, som minder om naturkræfterne i et truet klima, sagde bestyrelsesformand Thomas C. Thulstrup, Hempels Kulturfond, ved overrækkelsen af Hempels Glaspris 2021. Foto: Kristoffer Linus

Rå og maskulin æstetik: Se modtageren af landets største glaspris

- Som den uforudsigelige og voldsomme natur lader Morten Klitgaard sit materiale tale frit. Ved at eksperimentere med materialernes fysiske processer opnår han en rå og maskulin æstetik, som minder os om naturkræfterne i et truet klima, sagde bestyrelsesformanden.

- Naturlighed er smuk. Og Morten synes at lede efter værkets og ikke mindst materialets egen skønhed. Og at give det spontane i processen plads. På den måde bliver hans værker genkendelige for os, samtidig med at vi undres og fascineres af det faktum, at det rent faktisk er glas, vi betragter, sagde Thomas C. Thulstrup.