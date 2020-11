R i kovending om specialundervisning

I børne- og uddannelsesudvalget har Thomas Nicolaisen ændret holdning og stemte for en central løsningsmodel for inklusionen af scepcialområdet i almenskolen. Foto: Torben Andersen

Odsherred - 15. november 2020 kl. 18:11 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Radikale Venstres Thomas Nicolaisen stemte som eneste medlem i børne- og uddannelsesudvalget imod den lokale model, som skal danne økonomisk grundramme for inklusion af specialområdet i almenskolen. Han mener nu, at en omlægning af specialområdet økonomisk og tilbudsmæssigt bedst løses gennem en samlet model.

- Jeg har ellers hele tiden været tilhænger af den lokale model, for jeg så egentlig helst at pengene lå ude på skolerne. Men jeg må indrømme, at i forrige weekend kom jeg i tvivl, fordi jeg læste KL-rapporten og administrationens anbefaling og høringsforslagene igennem. Og jeg tror vi har fokuseret alt for meget på den lokale model, uden at give den centrale model en chance. Der er strammet gevaldigt op på den centrale model, i forhold til tidligere, i det forslag administrationen kom med, uddyber Thomas Nicolaisen.

- Det centrale for mig er de tilbud vi kan give børnene og den samlede økonomi, og administrationen vurderede, at det ville blive bedre med den centrale model, fortsætter han.

I den lokale model lægges den overvejende del af budgettet ud til almenskolerne. Den resterende del af specialundervisningsmidlerne bliver afsat i en pulje til fælles inkluderende og forebyggende indsatser.

Pengene til skolerne fordeles med udgangspunkt i antallet af elever de enkelte skoledistrikt.

I den lokale tildelingsmodel er det sådan, at når en skole sender en elev til et specialundervisningsforløb udenfor skolen, medfinansierer skolen med det beløb, der er lagt ud i modellen pr. elev. Koster specialundervisningstilbuddet mere end det beløb, skolen har pr. elev, spædes der til fra fællespuljen.

Udvalgsformand Søren With (S) oplyser, at der bliver tale om en glidende overgang og trinvis indfasning.

- Pengene ligger ikke i fagcentret. De er jo brugt, fordi vi er i slutningen af året og eleverne er i specialtilbud rundt omkring. Så det er ikke sådan at vi overfører en masse penge til almenområdet. Vi starter med at overføre kompetencen til udgiften og indtægten, forklarer udvalgets formand Søren With (S).

Udvalget besluttede, at den lokale model har et incitamentsbeløb på 100.000 kr. og skolerne kommer ikke til at betale mere end det beløb pr. barn. I 2021 hæves beløbet til 150.000 kr. i 2022 til 175.000 kr. og 2023 og 2024 stigende til det maksimale beløb, som ikke præcist kendes endnu.