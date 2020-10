Byrådsmedlem Thomas Nicolaisen (R) tror ikke, sexismesagen får konsekvenser for Radikale Venstre fremadrettet.

R-byrådsmedlem: Stor respekt

Odsherred - 08. oktober 2020 kl. 11:33 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

- Når man har sagt A, må man også sige B. Morten Østergaard har gjort det eneste rigtige ved at trække sig som politisk leder af de radikale, siger Thomas Nicolaisen (R), der sidder i byrådet i Odsherred for Radikale Venstre.

Som så mange andre blev han meget overrasket, da det onsdag aften kom frem, at den radikale leder, Morten Østergaard, havde valgt at trække sig som leder af partiet.

- Morten har sat partiet over sig selv, og det har jeg kæmpe respekt for. Det handler om håndteringen af sagen. Det er et problem, at der er gået så lang tid. Jeg kender mange af de mennesker i folketingsgruppen, så jeg er da berørt, siger Thomas Nicolaisen.

Han understreger, at han fortsat har stor respekt for det politiske arbejde, Morten Østergaard har lagt i partiet.

- Han har rykket os væk fra Socialdemokratiet, og han er en dygtig politiker, siger Thomas Nicolaisen.

Han synes, det er fornuftigt, at man i folketingsgruppen onsdag valgte at afholde et valg om, hvem der skulle overtage posten som politisk leder, frem for bare at overdrage posten.

Thomas Nicolaisen mener ikke, man som radikal har noget at skamme sig over på grund af sexismesagen.

- Jeg har det fantastisk med at være radikal. Vi har været bannerførende og dagsordenssættende omkring sexisme. Vi kan se os selv i øjnene, og selv om det er et kæmpe tab, at Morten ikke længere er formand, så er jeg sikker på, at den hurtige afvikling af sagen gør, at vi er hurtigt af sted igen, uden at det får konsekvenser for partiet, siger Thomas Nicolaisen.