Thomas Nicolaisen(R) synes ikke det er rimeligt, at skoler skal betale for specialundervisning til elever, som aldrig har gået på skolen. Foto: Torben Andersen.

R: Urimelige regler for inklusion

Odsherred - 29. august 2021 kl. 18:19 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

- Det er helt grotesk, at skolen skal betale for specialundervisning til en elev, som aldrig har været indskrevet på en skole, siger byrådsmedlem Thomas Nicolaisen (R), som sidder i børne- og uddannelsesudvalget.

Udvalget skulle for nylig se på, hvordan man kunne hjælpe Højby Skole, som stod til at skulle fyre lærere i den almene skole, fordi skolen stod til at skulle betale to millioner kroner til elever som boede i skoledisktriktet, men modtog specialundervisning på specialskoler andre steder.

- Radikale Venstre var det eneste parti i udvalget, som stemte for, at betaling for de elever, som det aldrig vil være muligt at hjemtage til almenundervisning i den lokale folkeskole, skal afregnes centralt, så det ikke går ud over økonomien, så den almene del af folkeskolen ikke rammes økonomisk, siger Thomas Nicolaisen.

Økonomisk gulerod Specialindsatsen for skolebørnene i Odsherred Kommune skal evalueres i 2022, og her vil de radikale arbejde for, at delen med skolernes betaling bliver ændret.

- Nu var det Højby Skole denne gang. Næste gang er det måske Asnæs Skole. Midler til børn med omfattende indlæringsvanskeligheder bør løses centralt, siger han.

Han er ikke imod den øvrige del af inklusionsordningen.

- Jeg synes, ideen med at give skolerne en økonomisk gulerod for at hente elever hjem fra specialundervisning er god. Når jeg taler med forældre til børn med indlæringsvanskeligheder, har de næsten altid et ønske om, at deres børn kan blive i den almene folkeskole med støtte, så de ikke bliver hevet væk fra deres kammerater i nærområdet, siger Thomas Nicolaisen.