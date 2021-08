Se billedserie Odsherred Kommunes borgmester, Thomas Adelskov, var onsdag formiddag med da forsvarsminister Trine Bramsen kom på lynvisit hos Frømandskorpset i Kongsøre. Foto: Forsvarsministeriet Foto: Stine Tidsvilde

Pusling mødtes med Buller hos de hemmelige soldater

Odsherred - 11. august 2021

»Goddag forsvarsminister Bramsen.«

Et antal frømandselever står linet op på en græsplæne tæt på Frømandskorpsets havn i Kongsøre, og hilser militær synkront på forsvarsminister Trine Bramsen (S), der sammen med Odsherred Kommunes borgmester Thomas Adelskov (S) onsdag var på besøg.

Korpsets chef, Jens Bach, spørger eleverne om de regner med at blive frømænd efter deres tre uger lange eksamen, der slutter i uge 41, og der lyder utvetydige ja`er fra hele rækken.

Gerne lidt skæve hjerner De er alle mænd, selvom korpset higer efter kvindelige frømænd, men det er ikke lykkedes nogle at gennemføre optagelsesprøven, og Buller, alle 352 frømænd siden 1957 har et kaldenavn, forklarede forsvarsministeren, at et special operations korps, som frømændene, rekrutterer efter forskellighed, og meget gerne mennesker med lidt »skæve« hjerner, for her står det hele menneske over muskler.

Ud af de 20 - 30 aspiranter, der starter den hårde frømandsuddannelse ender i gennemsnit med 6,5 frømænd, som efter 1,5 års uddannelse er klar til patruljeopgaver.

Forsvarsministeren fik mulighed for at møde dels repræsentanter for forsvarets veterantjeneste, der blandt andet står for et meget vigtigt familienetværk, hvis opgave det er at sikre at soldaternes bagland er intakt og stærkt, og en større gruppe frømænd og andre ansatte på marinestationen, hvor meldingen var klar:

»Hvis andre kan løse opgaven, så send dem, hvis ikke andre kan løse opgaven, så send os.«

Udover at være højt specialiserede, så skal man ikke have hørt længe på frømændenes fortællinger om deres arbejdsplads, før man forstår, hvad de mener, når de taler om det hele menneske, der skal fungere som soldat, men lige så vigtigt som en del af en familie.

For som chefen sagde det, så er en frømand, der har ro på familiefronten, topfokuseret på sine opgaver, og han har langt større chance for at komme helskindet hjem fra operationer.

Bureaukratiet spænder ben Alle frømænd har et kaldenavn, chefens er Pusling, og forsvarsministeren byder til, for sådan et har hun også, godt nok fra spejdertiden, hvor hun blev kaldt Buller.

Nok bliver der grint og pjattet når frømændene skal pitche deres betydning for forsvarsministeren, men ingen er i tvivl om, at arbejdet på Kongsøre også er blodig alvor, og som en af de ansatte med 40 års erfaring sagde, så er Kongsøre som èn stor familie, hvor det går dybt i hjertet, hvis en kollega såres eller dræbes.

Flere af frømændene havde et klart budskab til ministeren.

Forsvarets bureaukratiske arbejdsgange spænder tit ben for Frømandskorpsets opgaveløsning, hvor kreative løsningsforslag står over nedskrevne dogmer.

Og så efterlyste de muligheden for et tættere samarbejde mellem Frømandskorpset og blandt andre de videregående uddannelsesinstitutioner og industrien, for som en unavngiven frømand nævnte:

»Det mindset vi har med meget innovative løsningsforslag bliver tit bremset af sýstemets regelsæt. Det kan virke som om vores del af verden befinder sig i firkanter, mens resten af forsvarets er i cirkler.«

Minister klar med plan Og han forklarede, at fjenden kun kan slås med kreative måder at komme i mål med opgaverne, men at det tit møder modstand, og han fortsatte med et eksempel:

»Skal vi opbygge noget af den viden de har på universiteterne, og vi skal igennem bureaukratiet, så tager det tre til fire år før vi har kapaciteten, også er den forældet, og det er en af de største udfordringer for at være kreative i opgaveløsningen.«

Trine Bramsen greb frustrationen, og slog fast, at hun på fredag lancerer en ny strategi for en ny måde at samarbejde på mellem forsvaret og industrien, som netop har til formål at gøre videnssamarbejde meget nemmere mellem industri og forsvar.