Puslespil om konfirmationsfester gik op

Udskydelsen af forårets konfirmationer gav hovedbrud for udlejningsansvarlige af festlokaler rundt om i hele Danmark. Det kan lokalpolitiker Erik Winther tale med om. Han er formand for bestyrelsen i Fårevejlehallen, som lejer festlokaler ud.

- Jeg har den sidste uge prøvet at få et puslespil til at gå op i Fårevejle Hallens selskabslokaler med alle de konfirmationer, der skulle flyttes fra marts, april og maj til august og september, hvor der er bryllupper og runde fødselsdage. Men det er lykkedes. På nær et enkelt arrangement, fortæller Erik Winther.