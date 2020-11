Se billedserie Politikerne vil sandsynligvis fra næste år genindføre p-kontrol visse steder i Odsherred, ikke mindst i Nykøbing. Foto: Torben Andersen

Pusler med p-kontrol i 2021

26. november 2020 Af Torben Andersen

Nye regler betyder, at Odsherred Kommune sandsynligvis genindfører p-afgifter i 2021.

I 2019 droppede byrådet af opkræve p-afgifter på kommunens parkeringspladser og overlod det dermed opgaven til politiet. Begrundelsen var, at staten skulle have en meget stor andel af de opkrævede midler, 300.000 kr.

Men nu er der ændret på satserne, og derfor er der optræk til, at p-afgifterne fra 2021 bliver genindført på udvalgte steder i Odsherred. Miljø-og klimaudvalget skal på tirsdag forholde sig til et konkret forslag fra Parkeringskontrol Nord, som tilbyder at stå for opgaven i tre år.

En p-afgift er på 510 kroner, og halvdelen går til politiet, mens Parkeringskontrol Nord får 240 kr.

Borgmester Thomas Adelskov (S) understreger, at ordningen vil være udgiftsneutral for kommunen.

-Kommunen skal ikke tjene penge på p-kontrol. Vi skal sikre, at bilerne ikke holder på fortovene, så man ikke kan komme forbi med kørestol eller barnevogn, siger han.

Sommeren i år bød på ekstraordinært mange sommerhusgæster i Odsherred, men kommunen har ikke nogle undersøgelser af, hvorvidt dette gav større problemer med parkeringen - også i lyset af, der ikke var nogle p-vagter på de kommunale p-pladser.

- Men jeg konstaterer, at mange siger, at der er et parkeringsproblem i Nykøbing. En del af disse p-pladser er også fyldt op af personer, som arbejder eller bor tæt på. Det er uhensigtsmæssigt, når vi gerne vil have folk til at handle i byen, siger Thomas Adelskov, som også peger på, at sommeren bød på en hel del trafikkaos ved det populære Street Food på Rørvigvej.

- Det er dejligt, at der kom dette marked, men her kan en p-kontrol være med til at forhindre, at gæsterne parkerer på cykelstien, så gående og cyklende også kan være der, siger Thomas Adelskov.