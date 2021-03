Puljen er tanket op, så nu kan flere søge støtte til genstarts-ideer

Foreningen 4534 i Hørve fik tilskud fra genstartspuljen. Nu kan endnu flere søge. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Odsherred - 23. marts 2021 kl. 15:17 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Der har været god interesse for at få del i genstartspuljen, som lokaldemokratiudvalget etablerede tidligere på året. En pulje der kan søges, hvis man har en idé, der kan skabe liv og fællesskab under eller efter corona-nedlukningen.

Interessen har været så god, at puljen er brugt op, og derfor drøftede udvalget på seneste møde, hvorvidt der var basis for at poste flere penge i puljen.

- Vi besluttede at afsætte yderligere 30.000 kroner til genstartspuljen. Der er kommet et par henvendelser mere, forklarer Per Kragh (S), formand for lokaldemokratiudvalget, der for nylig kunne uddele de første 30.000 kroner i genstartspuljen til i alt 10 projekter.

Lokaldemokratiudvalget har blandt andet givet en skærv til udstilling på det tidligere bibliotek i Hørve, hvor mannequiner bliver klædt på til at matche de det folk i byen drømmer om at gøre igen, i takt med at landet åbner mere og mere op.

Også en gruppe iværksættere i Havnebyen har fået penge til at etablere et netværk af ligesindede på spidsen af Sjælland, og i Vig har man fået penge til et postkasse-skattejagt, hvor man kan møde en lamineret opgave påklistret postkasse. Opgaven kan for eksempel være et quizspørgsmål eller en rebus.

Man kan søge genstartspuljen, hvis man har en idé til et initiativ, der kan give mod på livet, optimisme og modvirke ensomhed i forbindelse med coronanedlukningen.