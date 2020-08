Pulje-penge til lytte-saloner på det gamle psykiatrihospital

Det lokale Teater BorderLine har netop fået tildelt penge fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje Sommeraktiviteter til at holde lytte-saloner om »Galskab« i den tidligere plejerskebygning i Anneberg Kulturpark i Nykøbing Sjælland.

Lytte-salonerne består af otte podcasts i et tilsvarende antal rum, der er særligt udvalgt til indholdet.

- Der er også en podcast om en ung kvinde, der levede et helt galt liv, men fik flyttet sig selv gennem boksning. Og der er en podcast, hvor en teamleder fortæller om, hvordan det er at arbejde med svært psykisk syge mennesker med filosoffen Michel Foucault som inspiration, fortæller Lise Jørgensen, projektleder i Teater BorderLine i Klint.

Foucault er især kendt for sine studier af samfundets sociale institutioner, blandt andet psykiatrien.

- Jeg er meget glad for, at vi har fået lov til at låne den gamle plejerske-bygning af Anneberg Kulturpark.