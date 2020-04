Se billedserie Her i et nedlukket corona-land bombarderes vi dagligt med triste, utrygheds-skabende budskaber - det kan være med til at fremkalde angst hos mennesker. Foto: Stefan Andreasen

Psykolog-råd i et nedlukket corona-land

Odsherred - 01. april 2020 kl. 20:15 Af Stefan Andreasen

I et Danmark nedlukket på grund af corona-epidemien er der rigeligt at bekymre sig om - den usynlige virus-fjende, der kan medføre livstruende sygdom; smittefare i supermarkedet, fyrings-trusler, de særligt udsatte i familien, børnenes skolegang. Flere og flere bliver bekymrede i corona-krisen, og Sundhedsstyrelsen har særligt fokus på befolkningens mentale sundhed som et indsatsområde.

Psykolog Hans Raunsø, Annebergparken i Nykøbing, mærker en stigning i antallet af henvendelser til klinikken.

- Der er flere nye, der henvender sig, og flere folk, jeg i forvejen kender, der ringer, siger Hans Raunsø.

Han er tilsluttet Region Sjælland og Sygesikringen og har - efter myndighedskrav - ikke ansigt til ansigt-konsultationer under corona-nedlukningen.

- Vi sidder jo normalt sammen i et forholdsvis lille rum. Selvom jeg har håndsprit stående, er det ikke et sundt inde-miljø at sidde sammen i, så jeg afholder video- eller telefon-konsultationer, siger psykologen.

- Under sådan en krise kan folk, som i forvejen har angst, blive mere bange, end de plejer.

- Hvis man skal bruge et billede, så er det som at stå ved en fodgængerovergang, og lyset er rødt - alle ved, at det kan være farligt at gå over for rødt, men de fleste mennesker er alligevel ikke bange, mens de står og venter. Man ved, hvad man skal gøre; man gør det, der skal til for at passe på sig selv.

- Men nogle få mennesker er så bange, at det har udviklet sig til en angst, og de bliver endnu mere bange for tiden. De er bange for, at hele verden vil gå under, at alle bliver syge, deres familie-medlemmer bliver syge, at de selv bliver syge. Det bliver en sygdoms-angst, forklarer Hans Raunsø.

- Selvom vi er i en tid, hvor der er nok at bekymre sig om, tænker de fleste mennesker rationelt »der er en alvorlig fare, vi gør alt det, vi skal gøre, alt det myndighederne pålægger os - og så går det nok alt sammen til sidst«.

- Men hvis man har angst i forvejen, er det mere problematisk, og noget der skal hjælp til, fortæller Hans Raunsø.

- Problemet er også lige nu, at vi mangler noget af det vigtige, som vi normalt bruger til at dæmpe vores uro med, nemlig at være i nærheden af andre mennesker og tale med dem tæt på. Vi er sociale dyr, men pludselig kan mange af os ikke bruge denne naturlige del af vores adfærdsmønster, fordi vi skal holde afstand til hinanden.

- Uden det sociale liv, der normalt er med til at holde os på plads mentalt, så vi ikke overvældes af problemerne, er psyken truet. Så er det vigtigt at holde kontakten med andre mennesker på alternative måder - for eksempel over internettet og telefonen, siger Hans Raunsø.

Han henviser til Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger.

- Det er vigtigt med faste, daglige rutiner - at man inddeler dagen, så man måske arbejder og laver lektier fra 9 til 12 eller gør rent og rydder op. Hold pauser og få frisk luft. Gå en lang tur i det fri, vend tilbage til arbejdet, og så hold helt fri på et bestemt tidspunkt, siger Hans Raunsø.

Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at man læser bøger og hører musik for at koble helt fra og holde pauser fra corona-nyhedsstrømmen - fra alt det svære og bekymrings-skabende.