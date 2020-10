Psykiatrimuseum får støtte til at uddanne flere guider

Fondene bag Sjællandske Medier A/S har ønsket at støtte de frivillige på det psykiatriske museum, og har netop støttet projektet med 2500 kroner, som skal bruges til at uddanne flere frivillige guider til de populære rundvisninger.

Hun er formand for museets bestyrelse og fortæller, at guiderne altid gør meget ud af, at fortælle gæsterne, at man fra hospitalets side altid gjorde det bedste, man kunne på den tid, for de mennesker, som blev indlagt.